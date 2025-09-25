Band Von Wegen Lisbeth: Von Wegen Lisbeth-Konzerte ausverkauft – für Stuttgart gibt es noch Karten

„Ausverkauft“ heißt es für viele Konzerte der „Supercolour“-Tour der Berliner Band Von Wegen Lisbeth. Und wie sieht es für Stuttgart aus?
Es läuft gut für die Berliner Band Von Wegen Lisbeth. Julian Hölting, Matthias Rohde, Robert Tischer, Dominik Zschäbitz und Julian Zschäbitz freuen sich nicht nur über ihr neues Album „Strandbad Eldena“, für gute Laune sorgt auch der „Ausverkauft“-Hinweis für viele Stationen der „Von Wegen Lisbeth – Supercolor Tour 2025“. Das große Finale in der Berliner Columbiahalle wird denn auch nicht mehr „nur“ am 14. und 15. November gefeiert, sondern mit einem Zusatzkonzert bereits auch am 13. November.