Band verkündet Schwangerschaft: Silbermond-Sängerin Stefanie Kloß erwartet zweites Kind

Freudige Nachrichten bei Silbermond: Sängerin Stefanie Kloß und Gitarrist Thomas Stolle werden erneut Eltern. Das gab die Band mit einem Foto der schwangeren Frontfrau bekannt.
Stefanie Kloß (41) erwartet ihr zweites Kind mit Thomas Stolle (42). Die Baby-News gab die Band Silbermond, in der sie zusammen spielen, via Instagram bekannt. Ein Foto zeigt die Sängerin in schwarzer Kleidung, unter der sich ein Babybauch deutlich abzeichnet. Kloß hält ein Glas in der einen und einen Strohhalm in der anderen Hand. "Glas leer, Bauch voll", kommentierte die Pop-Rock-Gruppe das Bild. In der Kommentarspalte gratulierten zahlreiche Fans dem Paar zur Schwangerschaft.