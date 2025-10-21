Band soll auf Vierer-Regel setzen: Kommt ein Netflix-Biopic über die Spice Girls auch ohne Geri Horner?

Schon seit Längerem sollen die Spice Girls in Verhandlungen mit Netflix über ein Band-Biopic sein. Geri Horner allerdings könnte bei der Umsetzung fehlen. Davon wollen sich die anderen vier Frauen aber angeblich nicht aufhalten lassen.

Die Spice Girls sollen sich über Geri Horner (53) hinwegsetzen, um Pläne für ein Netflix-Biopic über die Band zu verwirklichen. Das berichtete "The Sun". Die Sängerinnen schlossen angeblich einst einen "Vierer-Pakt", damit sie jedes Projekt vorantreiben konnten, ohne dass alle fünf an Bord sind. Auch 2019 wurde die Regel angewendet, als die Band ohne Victoria Beckham (51) auf Tour ging.

"Der Rest der Band will unbedingt weitermachen" Nun sollen Mel B (50), Mel C (51), Emma Bunton (49) und Victoria Beckham einer Meinung und für das Netflix-Projekt sein. Angeblich erhalte jedes Spice Girl eine Million Pfund für die Teilnahme. Geri Horner jedoch soll den lukrativen Deal abgelehnt haben, nachdem es Gerüchte gab, sie und ihr Ehemann Christian Horner (51) seien gebeten worden, eine "wirklich persönliche" Fernsehshow zu drehen.

"The Sun" zitiert nun einen Insider aus der Fernsehbranche mit den Worten: "Geri lässt jetzt schon seit fast einem Jahr die Sache schleifen und der Rest der Band will unbedingt weitermachen, denn nächstes Jahr jährt sich die Veröffentlichung ihrer Debütsingle 'Wannabe' zum 30. Mal. Zu diesem Anlass sind verschiedene Projekte im Gespräch, darunter ein Dokumentarfilm und eine mögliche Tournee oder ein Auftritt der Gruppe." Bei einem Biopic sei die Sache am leichtesten, denn dabei müssten sich die Sängerinnen "nicht unbedingt die Zeit nehmen, daran teilzunehmen". Sie müssten das Projekt "nur unterstützen und so viel Input und Erkenntnisse liefern, wie sie können. Das hat sich jedoch stark verlangsamt, und die Macher wollen unbedingt loslegen".

Angeblich soll der Streamingdienst auch bereit gewesen sein, das Projekt ohne die Spice Girls zu produzieren und stattdessen auf Schauspieler zurückzugreifen, wie man es etwa bei der Serie "The Crown" über die britische Königsfamilie gemacht hat.

Reunion-Gig in Las Vegas?

Victoria Beckham kann derweil schon Erfahrung mit Netflix vorweisen: Am 9. Oktober startete dort eine Dokumentation, die Einblicke in ihr Leben als Modeunternehmerin gewährt. Die 51-Jährige gab zuletzt auch den bisher größten Hinweis auf eine mögliche Wiedervereinigung der Spice Girls zum 30. Song-Jubiläum 2026. Bei einem Auftritt beim US-Radiosender SiriusXM am Freitag gab sie an, dass sie die Vorstellung "reizt", als Gruppe wieder gemeinsam aufzutreten. "Es wäre verlockend. Aber könnte ich eine Welttournee machen? Nein, kann ich nicht. Ich habe einen Job ..." Stattdessen brachte sie einen Auftritt in Las Vegas ins Spiel: "Wie gut wären die Spice Girls im Sphere! Ich liebe die Idee. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch singen könnte, ich meine, so gut war ich nie!"

In dem legendären Konzertsaal traten schon Größen wie U2, The Eagles und die Backstreet Boys auf. Ab Mai steht No Doubt für zwölf Reunion-Shows auf der Bühne. Die Spice Girls sind seit ihrer Reunion-Tour 2008 nicht mehr in den USA aufgetreten. Nach ihrer erneuten Wiedervereinigung 2019 wurde ihnen aufgrund des Erfolgs ihrer UK-Tournee ein Auftritt als Vierergruppe in Las Vegas angeboten, was sie jedoch ablehnten.