Band soll auf Vierer-Regel setzen: Kommt ein Netflix-Biopic über die Spice Girls auch ohne Geri Horner?

Schon seit Längerem sollen die Spice Girls in Verhandlungen mit Netflix über ein Band-Biopic sein. Geri Horner allerdings könnte bei der Umsetzung fehlen. Davon wollen sich die anderen vier Frauen aber angeblich nicht aufhalten lassen.
Die Spice Girls sollen sich über Geri Horner (53) hinwegsetzen, um Pläne für ein Netflix-Biopic über die Band zu verwirklichen. Das berichtete "The Sun". Die Sängerinnen schlossen angeblich einst einen "Vierer-Pakt", damit sie jedes Projekt vorantreiben konnten, ohne dass alle fünf an Bord sind. Auch 2019 wurde die Regel angewendet, als die Band ohne Victoria Beckham (51) auf Tour ging.