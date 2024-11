Band geht 2025 auf Tour: Erste Single seit 2012: H-Blockx veröffentlichen neue Musik

Wenige Tage nach dem 30-jährigen Jubiläum ihres legendären Debütalbums "Time To Move" hat die Rockband H-Blockx nun eine neue Single veröffentlicht - die erste seit 2012. Bereits während der Jubiläumstour durch Deutschland, Belgien, Österreich und der Schweiz wurde der Song "Fallout" auf der Bühne gespielt, jetzt ist er auch offiziell auf den Streamingplattformen verfügbar.

Der Song "Fallout" sei während Proben zur Tour entstanden, erklärt Sänger Henning Wehland (52) in einem Video auf Instagram. "Gerade haben wir eine der schönsten Touren unserer Karriere gespielt, und damit nicht nur das Jubiläum von 'Time To Move' gefeiert, sondern auch wieder gemerkt, wie viel uns diese Band und die Energie unserer Fans gibt", sagt der Sänger. "So eng zusammen und so wohl haben wir uns in der Band seit 1994 nicht mehr gefühlt. Das haben wir schon gemerkt, als wir uns auf die Tour vorbereitet haben."

Lesen Sie auch

Große Überraschung für die Fans

Deshalb können sich Fans der Gruppe auch über diese Neuigkeiten freuen: H-Blockx gehen im kommenden Jahr auf Tour. Unter dem Namen "Fillin the Blank" steht die Band im Oktober und November 2025 für mehrere Konzerte in Deutschland und in der Schweiz auf der Bühne. Der Startschuss fällt am 25. Oktober 2025 in Erlangen. Weitere Stationen sind Saarbrücken (26. Oktober), Zürich (28. Oktober), Ulm (29. Oktober), Offenbach (31. Oktober), Bremen (1. November), Köln (2. November), Hamburg (4. und 5. November), Berlin (7. November), Münster (8. November) und München (9. November). Der Vorverkauf für die Shows hierzulande startet am Mittwoch (13. November) bei Eventim.

Henning Wehland gründete die Band H-Blockx 1990 als Schüler an seinem Gymnasium in Münster, damals noch in anderer Besetzung. Das Debütalbum "Time to Move" avancierte 1994 zum deutschen Album des Jahres und erreichte Goldstatus. 1996 trat die Gruppe als Vorband von Bon Jovi auf. Im Mai 2012 erschien das siebte und bis dato letzte Studioalbum unter dem Titel "HBLX". Bis zur Rückkehr auf die Bühne im Jahr 2022 trat die Band in den Jahren zuvor nur sporadisch in Erscheinung.