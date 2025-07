1 2024 fand das Myosotis noch auf einer Wiese in Oeffingen statt, 2025 steigt es auf dem Festplatz in Schmiden. Foto: Fabio Jock

Mit einem privaten Gartenkonzert fing im Sommer 2021 alles an, entstanden ist daraus das Myosotis-Festival. Am Samstag steigt es erstmals auf dem Festplatz in Fellbach-Schmiden.











Link kopiert



Seit einigen Tagen sind im Fellbacher Stadtgebiet blumige grüne Plakate zu sehen. Myosotis steht darauf, was der wissenschaftliche Name von Vergissmeinnicht ist. Dahinter steckt ein Open-Air-Festival für Newcomer-Bands aus dem Großraum Stuttgart, das am Samstag von 14.30 Uhr an auf dem Festplatz in Schmiden steigt.