Unfall am Neckartor in Stuttgart Autos krachen zusammen – Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr

Am Freitagmorgen kracht es auf der Willy-Brandt-Straße in Stuttgart, zwei Menschen werden dabei verletzt. Durch den Unfall müssen zwei Spuren zeitweise gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr führt.