Bambi 2025: Michelle Hunziker und Feli moderieren Verleihung

Beim Bambi 2025 trifft TV-Erfahrung auf Social-Media-Power: Michelle Hunziker und Content Creatorin Feli moderieren gemeinsam die Preisverleihung in München.
Wenn am 13. November in München die goldenen Rehe verteilt werden, steht eines schon jetzt fest: Der Bambi 2025 wird weiblicher und digitaler als je zuvor. Durch den Abend führen zwei Frauen aus zwei Generationen, die sich perfekt ergänzen könnten: Michelle Hunziker (48), eine der beliebtesten TV-Moderatorinnen Europas, und Feli (26), eine der spannendsten Stimmen der jungen Online-Generation. Die Bavaria Studios in München verwandeln sich an diesem Abend in ein funkelndes Medienmekka. Insgesamt 14 goldene Rehe warten darauf, an herausragende Persönlichkeiten überreicht zu werden - von Schauspiel- und Musikstars bis zu Menschen, die durch Engagement und Haltung beeindrucken.