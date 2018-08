Baltmannsweiler im Kreis Esslingen Kleines Mädchen stürzt vom Balkon

Von red/aim 24. August 2018 - 15:34 Uhr

Ein kleines Mädchen ist in Baltmannsweiler vom Balkon gestürzt (Symbolfoto). Foto: dpa

Beim Spielen mit ihren beiden Brüdern setzt sich die Dreijährige auf das Geländer des Balkons und fällt dabei nach hinten. Doch sie hat Glück im Unglück: Die Kleine landet auf einer Mülltonne.

Baltmannsweiler - Ein kleines Mädchen ist am Donnerstagabend vom Balkon eines mehrstöckigen Wohnhauses in der Brunnenstraße in Baltmannsweiler (Kreis Esslingen) gefallen. Doch die Kleine hatte Glück im Unglück.

Wie die Polizei berichtet, befand sich die Dreijährige gegen 19.20 Uhr mit ihren beiden sechs und acht Jahre alten Brüdern auf dem Balkon im ersten Stock. „Als sich die Kleine auf das Geländer setzte, stürzte sie ohne Fremdeinwirkung rücklings nach unten“, heißt es in der Pressemeldung der Polizei. Glücklicherweise landete sie zunächst auf einer Kunststoff-Mülltonne. So wurde der Aufprall gemindert, bevor das Mädchen auf dem Boden aufkam.

Ein Notarzt kümmerte sich zunächst vor Ort um die Verletzte. Der Rettungsdienst brachte sie anschließend zur weiteren Behandlung in eine Klinik.