Ballz als ZDFneoriginal: How to sell drugs-Star Maximilian Mundt dreht neue Comedy-Serie

"How to Sell Drugs Online (Fast)"-Star Maximilian Mundt dreht derzeit in Berlin die ZDF-Serie "Ballz". In der sechsteiligen Comedy spielt er einen Fitnesstrainer, der nach einer Krebsdiagnose in ein Netz aus Lügen gerät.
Für Netflix-Star Maximilian Mundt ("How to Sell Drugs Online (Fast)") steht das nächste Serienprojekt an. Der Schauspieler übernimmt die Hauptrolle in der sechsteiligen Instant-Fiction "Ballz" (Arbeitstitel), die derzeit und noch bis zum 11. März in Berlin für das ZDF entsteht. In der Comedy verkörpert er laut dem Sender den Fitnesstrainer Julian, dessen Leben eigentlich perfekt zu laufen scheint: ein eigenes Business, eine feste Partnerin, der Heiratsantrag längst geplant. Dann kommt eine Routineuntersuchung - und mit ihr die Diagnose Hodenkrebs.