1 Immer wieder kommen Ballweg-Fans nach Stammheim und demonstrieren. Foto: Rosa

Der „Querdenken“- Gründer Michael Ballweg bleibt in Untersuchungshaft. Das ist aus Sicht der Nachbarn der Stuttgarter JVA keine gute Nachricht.









Michael Ballweg bleibt in Untersuchungshaft. Das ist eine Nachricht, die nicht nur die Fans des „Querdenken“-Gründers aufregt. In der Nachbarschaft der Stuttgarter Justizvollzugsanstalt (JVA) in Stammheim ist man darüber wenig begeistert – auch wenn das weniger an den Sympathien für die Thesen der „Querdenker“ liegt, sondern am Frust über die vielen Demonstrationen vor den Toren des Gefängnisses. Sie rechnen nun mit weiteren. Noch sind laut der Stadt aber keine angemeldet worden.