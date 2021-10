Rund 30 Ballone am Himmel über Stuttgart

Ballon-Event am Wochenende

1 Das Ballon-Event dauert bis Sonntag (Archivbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Hinauf zum Himmel schauen – das lohnt sich am Wochenende ganz besonders für die Menschen in Stuttgart. Etwa 30 Heißluftballone steigen über der baden-württembergischen Landeshauptstadt in die Luft.















Stuttgart - Rund 30 Heißluftballone steigen an diesem Wochenende über der baden-württembergischen Landeshauptstadt in die Luft. „Die Sonne lacht und das Wetter meint es gut mit dem Start der Stuttgarter Ballontage 2021“, freuten sich am Freitag die Veranstalter, die Ballonsportgruppe Stuttgart. Bei relativ wenig Wind seien die Bedingungen gut, sagte ein Sprecher.

Das Ballon-Event dauert bis Sonntag. Im Rahmen der Veranstaltung ist unter anderem ein Fallschirmsprung aus einem Heißluftballon und am Samstag eine Freundschaftswettfahrt geplant. Auch wurde ein Jugendcamp mit 25 Teilnehmern aufgebaut. Die Ballon-Fahrer kommen nach Angaben der Veranstalter aus ganz Deutschland. Zaungäste müssen sich auf Zuschauen beschränken; für Besucher sind keine Mitfahrten vorgesehen.