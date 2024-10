Ballon d’Or: Spanier Rodri als Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet

1 Rodri freute sich in Paris über den Ballon d’Or. Foto: dpa/Franck Fife

Rodri führte Manchester City zur Meisterschaft und Spanien zum EM-Titel. Nun wurde er in Paris ausgezeichnet. Bei den Frauen erhielt Aitana Bonmatí vom FC Barcelona die Trophäe.











– Nach emotionalen Minuten in Gedenken an Franz Beckenbauer ist der spanische Europameister Rodri für seine überragende Saison mit dem Ballon d’Or ausgezeichnet worden. Der 28-Jährige von Manchester City erhielt die Auszeichnung am Montagabend im Pariser Théâtre du Châtelet. Bei den Fußballerinnen setzte sich Aitana Bonmatí vom FC Barcelona durch. Zuvor gedachte die versammelte Sport-Prominenz gemeinsam mit Witwe Heidi Beckenbauer und den Kindern Joel und Francesca der im Januar gestorbenen deutschen Ikone.