1990 gewann Lothar Matthäus den Titel als bester Fußballer der Welt selbst, nun gab er sich bei der Verleihung des Ballon d'Or in Paris die Ehre. Der ehemalige Weltklassekicker zeigte sich auf dem roten Teppich mit eleganter Begleitung.

Lothar Matthäus (64) hat sich am Montag bei der Verleihung des Ballon d'Or in Paris gezeigt. Schließlich hat er die Auszeichnung im Jahr 1990 selbst gewonnen. Der deutsche Rekordnationalspieler posierte im schwarzen Anzug mit schwarzer Krawatte für die Fotografen. An seiner Seite hatte er eine glamouröse Begleitung, die mit schwarzem Spitzenkleid in Blumenoptik für Aufsehen sorgte.

Wer ist die Frau an der Seite von Lothar Matthäus? Es ist nicht das erste Mal, dass sie ihn begleitet. Mit der Dame zeigte sich Matthäus Medienberichten zufolge im April dieses Jahres bei einem Skirennen. Später sollen sie auch gemeinsam in die Münchner Allianz-Arena gekommen sein.

Ob es sich um seine neue Partnerin handelt, hat Lothar Matthäus bisher nicht verraten. Der ehemalige Weltklassefußballer war bisher fünfmal verheiratet.

Die Verleihung des Ballon d'Or ist die Glamour-Veranstaltung im Weltfußball schlechthin. Seit 1956 kürt die französische Fußball-Fachzeitschrift "France Football" den aktuell besten Kicker der Welt. Dieses Jahr erhielt der Franzose Ousmane Dembélé (28), der mit Paris Saint-Germain unter anderem die Champions League gewann, die Trophäe.