Ballettstar Jason Reilly im Stuttgarter Weltweihnachtscircus: Wie man ein Publikum zum Träumen bringt

1 Ballettstar Jason Reilly (links), der „Tänzer des Jahres“, mit Dalien Cohen, dem Juniorchef des Weltweihnachtscircus. Foto: /privat

Ballett und Zirkus haben vieles gemeinsam, schwärmt Jason Reilly, den Deutschlands Kritiker zum Tänzer des Jahres 2023 gewählt haben. Den Weltweihnachtscircus findet er „sensationell“. Nächstes Jahr ist der Tanzstar auch auf der Kinoleinwand zu sehen.











Atemberaubende Beweglichkeit und absolute Körperbeherrschung – auf der Ballettbühne kommt es darauf an, aber ebenso in der Zirkusmanege. Was nach Eleganz und Leichtigkeit aussieht, ist da wie dort das Resultat von Disziplin und harter Arbeit. Vielleicht fühlen sich Stuttgarter Tänzer deshalb so wohl im Weltweihnachtscircus, weil ihre Kunst mit der Kunst von Artisten verwandt ist, weil gutes Entertainment, ob im Theater oder unterm Chapiteau, das Publikum verzaubert, ja, zum Träumen bringt, was in harten Zeiten sehr wichtig ist.