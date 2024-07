Ballett im Park 2024: Sie applaudieren auch minutenlang zwischen Schwänen und Nilgänsen

22 Die Aufführung „Schwanensee“ des Stuttgarter Balletts im Staatstheater sahen die Zuschauer im Schlossgarten live auf einer großen Leinwand. Foto: Jana Gäng

Kein Platz mehr frei: 4999 Menschen sehen am Samstag kostenlos den „Schwanensee“ auf großer Leinwand im Stuttgarter Schlossgarten. An diesem Sonntag läuft dort eine weitere Übertragung – und das Stück für das kommende Jahr steht auch schon fest.











Die Wiesen im Schlossgarten rund um Eckensee und Staatsoper sind für gewöhnlich Territorium der Nilgänse. An diesem Samstagabend aber beherrschen 24 Schwäne und eine alle überstrahlende Schwanenprinzessin den Park. Zur 16. Auflage von Ballett im Park hat das Stuttgarter Ballett den „Schwanensee“ in der so menschlichen Interpretation von John Cranko live von der Bühne im Staatstheater auf die Leinwand im Oberen Schlossgarten übertragen.