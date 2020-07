1 Foto: Porsche AG

Gewinnen Sie mit dem Stuttgarter Ballett und Porsche einen exklusiven Abend: Sie besuchen zu zweit die Premiere von RESPONSE I im Stuttgarter Opernhaus und erleben einen kulinarischen Auftakt im Restaurant Plenum.

Unter dem Motto „Unsere gemeinsame Leidenschaft: elektrisierende Augenblicke“ schaffen das Stuttgarter Ballett und Porsche ein Erlebnis für begeisterte Ballettliebhaber in Stuttgart. Am 25. Juli 2020 präsentiert Porsche die Veranstaltung Ballett am Kulturwasen und lädt Kulturinteressierte auf dem Areal des Kulturwasens in Bad Cannstatt dazu ein, die Premiere von RESPONSE I live auf der Leinwand zu erleben – und zwar kostenlos! Zudem verlängert der Sportwagenhersteller die langjährige Partnerschaft mit dem Ballett bis zum Jahr 2023.

Statt "Ballett im Park" in diesem Jahr "Ballett am Kulturwasen"

Normalerweise findet zu dieser Zeit die beliebte Freiluftveranstaltung „Ballett im Park“ statt. Nachdem diese abgesagt werden musste, entstand die Idee zu einer neuen Veranstaltung, die dem Leitsatz „Ballett für alle“ doch noch gerecht wird. Denn auf dem Kulturwasen können 1000 Autos und weitere 250 Personen auf Liegestühlen Platz finden, um den besonderen Ballettabend zu genießen. Die verfügbaren Plätze auf dem Kulturwasen waren dabei bereits innerhalb eines Tages ausgebucht.

Im Stuttgarter Opernhaus wird die Premiere unter Einhaltung der gegebenen Auflagen und Hygieneregeln vor 249 Gästen gezeigt. Die Premiere schließt drei Uraufführungen der Choreografen Fabio Adorisio, Roman Novitzky und Louis Stiens ein. Die Auszüge aus John Crankos „Onegin“, Michel Fokines „Der sterbende Schwan“ und Maurice Bejarts „Boléro“ erweitern den Abend auf eine sehr facettenreiche Art und Weise und geben der Aufführung den Untertitel „Something old, something new, something classic, something blue“.

Anlässlich dieses besonderen Events dürfen sich alle Ballett-Fans auf ein spannendes Gewinnspiel freuen. Bis zum 20. Juli 2020 haben diese die Möglichkeit, einen exklusiven Abend mit kulinarischem Auftakt im Stuttgarter Restaurant Plenum sowie zwei Karten für die Premiere von RESPONSE I im Opernhaus zu gewinnen.

Teilnahme am Gewinnspiel

... Bitte einen Moment Geduld.

Das Quiz wird geladen ...

Veranstalter des Gewinnspiels ist CMGRP Deutschland GmbH, Karlstraße 68, 80335 München. Das Gewinnspiel endet am 20. Juli 2020 um 18 Uhr. Unter allen richtigen Einsendungen werden die glücklichen Gewinner per Los ermittelt und anschließend per E-Mail benachrichtigt. Die vollständigen Teilnahmebedingungen finden Sie im Gewinnspiel.