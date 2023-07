1 Aufruhr am Schwanensee: In Angelin Preljocajs moderner Version des Klassikers wird ein Naturparadies Opfer menschlicher Gier. Foto: Ballet Preljocaj/Claude Carbonne

Der Choreograf Angelin Preljocaj hat aus dem Ballettklassiker eine Ökofabel gemacht. „Le lac des cygnes" erzählt im Forum in Ludwigsburg von einem bedrohten Naturparadies.









Steht das Ballett „Schwanensee“ auf den Spielplan, ist das Theater voll. So ist das auch im Ludwigsburger Forum am Samstagabend, nur wenig Plätze bleiben frei beim Auftritt der Gäste aus Aix-en-Provence. Dabei hat die Kompanie von Angelin Preljocaj keinen einzigen Spitzenschuh mit und holt erklärtermaßen Petipas Klassiker auf bloßen Füßen ins 21. Jahrhundert, um daraus eine Ökofabel zu machen. Erzählt wird eine Geschichte, wie wir sie leider schon oft gehört haben: Macht und Gier zerstörten ein Naturparadies, am Ende treiben die Schwäne tot in einer grauen Brühe.