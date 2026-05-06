Wer darf beim Partyhit «Mon Amour» mitmischen? Nach der Kritik der Schweizer Original-Interpreten an Marc Eggers und zwei Influencern gibt es jetzt eine Lösung. Was ist passiert?
Palma de Mallorca/Köln - "Solang ich noch Luft in meiner Lunge hab, brennt mein Herz für dich lichterloh. Du bist für immer Mon Amour". Diese Liedzeilen werden am Ballermann auf Mallorca seit Wochen kräftig mitgesungen - der Song "Mon Amour" gehört definitiv zu den Partyhits des Jahres. Doch um das Cover, das im Original von der Schweizer Rockpopband Hecht kommt, gab es zuletzt reichlich Ärger.