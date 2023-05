1 Der Musikverein Lieberbronn bei seinem Auftritt zum Vatertag. Schon seit Jahren gibt es die Vatertagshocketse. Foto:

Ein Musikverein aus Esslingen gibt auf der Bühne das Lied „Layla“ zum Besten. Es gilt als sexistisch. Unmittelbar vor der Bühne stehen Kinder und hören zu. Der Auftritt wird inzwischen deutschlandweit diskutiert. Was sagen die Verantwortlichen?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Vatertag. 17.30 Uhr. Bier. Schlüpfrige Witze, schlüpfrige Musik. Männer unter sich. Männer unter sich? Nicht beim Musikverein Liebersbronn. An diesem Tag sind auf den Esslinger Höhen viele Familien mit ihren Kindern unterwegs. Erst spielt die Jugendkapelle, später die so genannte Stamm- oder auch Erwachsenenkapelle. Gespielt werden traditionelle Lieder, Märsche und Schlager. Zum Ende der Veranstaltung werden auch Wünsche aus dem Publikum erfüllt. Und so gibt die Kapelle am feucht-fröhlichen Tag der Väter das umstrittene Layla-Lied zum Besten. Das Lied gilt als sexistisch. Im Mittelpunkt der Triviallyrik steht eine Frau, deren Wesen sich aus der Sicht des lyrischen Ichs auf wenige Merkmale reduzieren lässt: „blondes Haar“, „schöner“, „jünger“, „geiler“ und „Puffmama“. Viel mehr gibt das Lied nicht her. Im Sommer des vergangenen Jahres sorgte es für Skandale, weil Organisatoren großer Volksfeste es nicht gespielt haben wollten. Der Esslinger Musikverein hatte also ein Jahr Bedenkzeit und kam offenkundig zu dem Schluss, dass das Lied spielbar ist – und nicht nur am späten Abend in einer Festzelt-Ballermann-Atmosphäre.