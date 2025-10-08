Ballerina aus Schmiden in Musical: Ausgewählt aus Hunderten von Kindern – Lia-Su spielt Anna aus „Die Eiskönigin“

Lia-Su vom TSV Schmiden ist die Anna im Musical „Die Eiskönigin“. Es sind ihre letzten Auftritte – neue Kinderdarsteller werden immer gesucht. Ein Backstagebesuch mit viel Magie.
Wenn sie im Prinzessinnenzimmer auf der gemütlichen beigefarbenen Couch Platz nimmt und durchschnauft, dann weiß Lia-Su ganz genau, was sie nun erwartet. Denn hier, zwischen Glitzer-Trinkflaschen, Luftballons und Lichterketten, beginnt ein ganz besonderes Abenteuer für die Sechstklässlerin – sie wird sich in den nächsten Stunden in Anna aus dem Disney-Musical „Die Eiskönigin“ verwandeln.