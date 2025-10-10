Ballerina aus Fellbach in Musical: Lia-Su spielt Anna aus „Die Eiskönigin“ – Wer will ihre Nachfolgerin werden?

Wenn sie im Prinzessinnenzimmer auf der gemütlichen beigefarbenen Couch Platz nimmt und durchschnauft, dann weiß Lia-Su ganz genau, was sie nun erwartet. Denn hier, zwischen Glitzer-Trinkflaschen, Luftballons und Lichterketten, beginnt ein ganz besonderes Abenteuer für die Sechstklässlerin – sie wird sich in den nächsten Stunden in Anna aus dem Disney-Musical „Die Eiskönigin“ verwandeln.

Von Aufregung ist bei der Elfjährigen nichts zu spüren, von Vorfreude und Lust aufs Spielen dafür jede Menge. „Anfangs war ich schon nervös, aber das hat sich gelegt. Es macht einfach mega viel Spaß, besonders mit meiner Partnerin Bernice zusammen“, sagt Lia-Su und fällt ihrer Schauspiel-Schwester nur Sekunden später um den Hals. Die Vorbereitungen im Ballettsaal mit Einsingen und Schauspielübungen, das Ankleiden, die Maske und dann die Szenen auf der großen Bühne vor 1800 Zuschauern – all das meistern die zwei Mädchen, die sich auch im echten Leben längst angefreundet haben, als eingespieltes Team.

Lia-Su spielt in die „Eiskönigin“ am Stage Apollo Theater

Seit nunmehr einem Jahr ist Lia-Su in regelmäßigen Abständen als Anna im Stage Apollo Theater im Stuttgarter SI-Centrum zu sehen. Zu verdanken hat sie das der Tatsache, dass sie beim TSV Schmiden Ballett tanzt, in der Schule im Chor singt und wahrscheinlich nicht zuletzt ihrer aufgeweckten und selbstbewussten Art. „Ich habe es schon beim Ballett geliebt, wenn Auftritte auf der Bühne waren. Als unsere Chorleiterin dann einen Flyer dabei hatte, dass Kinderdarsteller fürs Musical gesucht werden, wollte ich mich sofort bewerben.“

Wohl sehr zur Freude von Saskia Rohner, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit beim Stage Entertainment für Stuttgart. „Irgendwann werden die Kinder zu groß für ihre Rollen. Zudem dürfen sie nur eine bestimmte Anzahl an Shows im Jahr spielen. Deshalb suchen wir ständig neue“, sagt die Senior PR-Managerin, schaut auf die Uhr und gibt das Startsignal. Der Rundgang geht weiter. Denn hinter den Kulissen läuft die letzten eineinhalb Stunden vor Showbeginn alles nach einem auf die Minute getimten Zeitplan ab. Für Lia-Su und Bernice heißt das: Joggingklamotten an und rein in den Ballettsaal, wo die Szenen geprobt und mit dem Dirigenten des Abends die Tonleiter geübt wird.

Auch Schneemann Olaf ist im Musical dabei

Und die zwei Mädchen? Die liefern auf Knopfdruck ab, singen, verpassen keinen Einsatz und wirbeln über die imaginäre Bühne. Als junge Anna und Elsa sitzen sie da und sind voller Übermut – besonders die freche und quirlige Anna. Sie stiftet ihre Schwester zum Schneemann-Bauen an, entlockt ihr die verbotenen Kräfte, bis es zum tragischen Moment kommt: Anna wird von einem Eisblitz getroffen. „Da hatte ich anfangs Angst, weil ich nach hinten aufs Bett fallen muss“, sagt Lia-Su, die, nachdem sie sich im Casting gegen Hunderte andere durchgesetzt hatte, ein Jahr auf ihre Rolle vorbereitet wurde.

Und auch vor den Shows im Backstagebereich kümmern sich Kinderbetreuer rund um die Uhr. „Es muss ihnen zu jeder Zeit gut gehen, der Jugendschutz muss eingehalten werden, und die Schule darf nicht unter dem Engagement bei uns leiden“, erklärt Saskia Rohner. Lia-Su hat damit kein Problem. Wenn mal ein Test ansteht, nimmt sie den Lernstoff einfach mit. „Einmal war am nächsten Tag ein Vokabeltest angekündigt, da hat sie dort als Anna zwischendurch mit den Vokabelkärtchen geübt“, erzählt ihre Mama Ferda Günana.

Die ist richtig stolz auf ihre Tochter und lässt sich keine ihrer Shows entgehen, die zwei bis dreimal im Monat sind. „Sie ist so selbstbewusst geworden“, sagt sie. Und Lia-Su, die sich an einem Showtag gern Nudeln mit Bratensoße und danach Schokopudding mit Bernice schmecken lässt, weiß tatsächlich genau, was sie will, und wirbelt in der Geschichte um die zwei Schwestern mutig und alles andere als schüchtern zwischen den erwachsenen Darstellern umher. „Sie hat ja noch eine zweite Rolle als kleiner Troll“, sagt Ferda Günana, die genau wie ihre Tochter von der Eisköniginnen-Geschichte fasziniert ist. „Das Musical macht so einen Spaß und ist bezaubernd, auch für uns Große.“

Lia-Su mit ihrer Ballettlehrerin vom TSV Schmiden, Viola Andris Foto: privat

Darin wird Elsa mit eisigen, magischen Kräften geboren. Sie muss lernen, ihre Fähigkeiten zu kontrollieren, bevor sie andere in Gefahr bringt. Die Effekte auf der Bühne beeindrucken die jungen Darstellerinnen dabei jedes Mal aufs Neue. „Ende Oktober habe ich leider meine letzte Vorstellung. Mal schauen, was danach kommt. Ich will weiter Ballett machen“, sagt Lia-Su und grinst ihre Ballettlehrerin Viola Andris an. Die ist extra angereist, um ihre Schülerin, auf die sie mächtig stolz ist, Backstage zu erleben. „Wir machen bald eine Ballettaufführung. Da ist Lia-Su unser Bühnenprofi“, sagt die gebürtige Russin, die beim TSV Schmiden unterrichtet und in Waiblingen eine Ballettschule hat.

Lia-Su und ihre Freundin Bernice sind mittlerweile in der Maske angekommen. Überall wuselt es in dieser ganz eigenen kleinen Welt. Die Darsteller werden frisiert und geschminkt. Die Elfjährige bekommt die Haare hochgesteckt. Dann kommt ein Strumpf drüber, über den wird das Mikro festgemacht, und es folgt die Perücke. Noch ein bisschen Lippenstift und fertig ist Anna. Und wie fühlt sie sich jetzt? Das darf sie leider nicht mehr beantworten.

„Wenn die Verwandlung perfekt ist, sind die Schauspieler in ihrem Charakter. Das ist Disney sehr wichtig“, erklärt Sakia Rohner. Aber eine Antwort braucht es auch gar nicht. Die leuchtenden Augen sagen alles. Bühne in Stuttgart-Möhringen frei für zwei Stunden voller Magie.

Kinderdarsteller beim Musical

Info

Für die Rollen von Elsa und Anna werden laufend neue Kinderdarstellerinnen gesucht. Wer Lust hat, kann sich unter folgendem Link näher informieren und bewerben: https://www.stage-entertainment.de/musicals-shows/die-eiskoenigin-stuttgart/kinderdarsteller-gesucht