Baller League mit Stuttgarter Amateuren: Hummels’ und Poldis neue Liga: bolzen wie früher

7 Mats Hummels (links) und Lukas Podolski, Weltmeister von 2014, haben die Baller League gegründet. Foto: dpa/Christian Charisius, dpa/Andrzej Grygiel/d

Das Kleinfeld-Fußballprojekt Baller League erfreut sich großer Beliebtheit auf Streaming-Plattformen. Neben Ex-Profis spielen auch drei Kicker aus Stuttgart und von den Fildern mit. Eindrücke aus Köln.











Schnelle Dribblings, viele Abschlüsse und teils verrückte Regeln: Das ist die von den Fußball-Profis Mats Hummels und Lukas Podolski gegründete Baller League. Eintracht Spandau legte dabei am zweiten Spieltag den wohl imposantesten Einlauf hin. Angeführt vom Teammanager und ehemaligen Bundesliga-Profi Hans Sarpei, stiegen die Spieler aus dem Mannschaftsbus und betraten unter lautstarken Anfeuerungen die Motorworld in Köln. Die Spandauer Fans sind schon jetzt als die verrücktesten bekannt, den Fußballern gefällt es. Darunter ist auch Sangar Aziz, eigentlich Spieler beim Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echterdingen. „Mit diesem Publikum ist es etwas ganz anderes als in der Verbandsliga“, sagt der 25-Jährige.