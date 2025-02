1 Leni Klum (li.) und Amira Aly in Begleitung von Adi Weiss. Foto: Helmut Fohringer/APA/AFP via Getty Images / EVA MANHART/APA/AFP via Getty Images

Viele Stars ließen sich am Donnerstagabend den Wiener Opernball nicht entgehen. Leni Klum und Amira Aly nahmen den prestigeträchtigen Abend zum Anlass, sich in Schale zu werfen.











Der 67. Wiener Opernball ging am Donnerstag über die Bühne. Das Promi-Event lockte auch Leni Klum (20) und Amira Aly (32) in die österreichische Hauptstadt. Beide überzeugten in eleganten Looks.