Eigentlich gibt sich Mick Schumacher eher zurückhaltend, was sein Privatleben betrifft. Aber nun dürfen alle sehen, wie glücklich der Rennfahrer mit seiner Freundin ist. Beim "Ball des Sports" am Samstag feierte er Pärchen-Premiere auf dem roten Teppich.

Rennfahrer Mick Schumacher (24) hat beim "Ball des Sports" am Samstagabend für den Hingucker auf dem roten Teppich gesorgt. Er besuchte erstmals zusammen mit seiner Freundin Laila Hasanovic (23) eine öffentliche Veranstaltung in Deutschland.

Er im Smoking, sie im hautengen Kleid

In der Frankfurter Festhalle zeigte sich das Paar am 17. Februar verliebt und innig. Arm in Arm posierten der Sohn von Formel-1-Ikone Michael Schumacher (55) und das dänische Model für die Fotografen. Er trug einen dunklen eleganten Smoking, sie strahlte in einem engen Schlauchkleid. Während er seine Haare glatt nach hinten gegelt hatte, trug sie ihre blonden langen Haare offen.

Die beiden machten ihre Beziehung im August 2023 öffentlich. Nachdem bereits über die neue Frau an der Seite von Mick Schumacher gemunkelt worden war, bestätigte er die süßen Gerüchte am 13. August: Er postete ein Pärchen-Bild auf seiner Instagramseite. Laila Hasanovic ist ein Model aus Kopenhagen und unter anderem Werbegesicht der niederländischen Dessous-Marke Hunkemöller. Schon zuvor liebte sie einen Sportler. Sie war mit dem dänischen Fußballer Jonas Wind (25) zusammen, der beim VfL Wolfsburg kickt.

"Ball des Sports" mit 1600 Gästen

Der "Ball des Sports" wird seit 1970 gefeiert. Dabei treffen sich Stars aus Sport, Show-Business, Wirtschaft und Politik. In diesem Jahr fand die Veranstaltung der Deutschen Sporthilfe zum 53. Mal statt. Rund 1600 Gäste kamen.