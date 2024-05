1 Ylber Pnishi stammt aus einer Gastronomenfamilie. Foto: Gottfried Stoppel

Ylber Pnishi betreibt mit viel familiärer Unterstützung den Balkan Grill Pnishi in der Winnender Marktstraße. Im Familienbetrieb gibt es keinen Ruhetag, auch Vegetarier finden Gerichte auf der Karte.











Ein Imbiss ist der Definition nach ein Verkaufsstand, manchmal auch mobil, der über keine oder nur einfache Sitzmöglichkeiten oder Stehtische verfügt. Unter einem Restaurant versteht sich gemeinhin ein gastronomischer Betrieb, in dem Speisen und Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle verkauft werden. Der Balkan Grill Pnishi in der Marktstraße 10 in Winnenden kombiniert das Beste aus beiden kulinarischen Modellen – mit einem Imbiss im Erdgeschoss und einem Restaurant im ersten Stock. „Drinnen haben wir insgesamt vielleicht 70 Plätze und außen noch mal 30“, sagt Ylber Pnishi.