Heuschnupfen in Baden-Württemberg Birkenpollenplage erwartet – wo es besonders schlimm wird

Birkenpollen machen am Wochenende Allergikern in Baden-Württemberg das Lebens schwer. Erstmals ist eine Vorhersage für einzelne Städte möglich. Sie zeigt, wohin Betroffene ausweichen können - auch in der Region Stuttgart.