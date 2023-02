1 Leon Morina – hier in der Partie gegen den VfL Nagold – ist bei einem Autounfall gestorben. Foto: Kara

Schreckliche Nachrichten hat die TSG Balingen am Freitagmittag mitgeteilt. U19-Spieler Leon Morina ist bei einem Autounfall gestorben.









„Wir sind in Gedanken bei seiner Familie und können das Geschehene nicht in Worte fassen. Diese schreckliche Nachricht hinterlässt uns sprach- und fassungslos“, erklärt der Verein in einer Mitteilung.

Tiefe Trauer

Der 18-jährige Leon Morina kam am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall auf der B28 bei Metzingen ums Leben. Er war Beifahrer in einem Kleinwagen, der gegen einen Pannen-Lkw geprallt war, so heißt es in einem Bericht des Schwarzwälder Boten. „Leon hinterlässt in der TSG-Familie eine riesige Lücke, die wir aktuell nur mit Stille füllen können. Doch wir lassen nur die Hand los, nicht den Menschen, dem wir in Erinnerung an alles Sichtbare tief verbunden bleiben“, lässt die TSG verlauten.

Das für Samstag angesetzte Spitzenspiel der U19 gegen den SV Böblingen wurde abgesagt. Ob das Heimspiel der U17 gegen den SSV Reutlingen II stattfindet, steht noch nicht fest.