Nicht ganz 25 Jahre nach dem dritten "Austin Powers"-Film hat Mike Myers das Comeback der Agentenparodie in einer YouTube-Show bestätigt. Passend dazu ist er gerade in einem Werbespot wieder in der Rolle des Bösewichts Dr. Evil zu sehen.
Mike Myers (63) lässt seinen britischen Geheimagenten zurückkehren: Der kanadische Schauspieler und Komiker hat bestätigt, dass ein vierter "Austin Powers"-Film geplant ist. Im Format "Trevor Noahs World Cup Watch Party" wurde er gefragt, ob ein weiterer Teil der Filmreihe kommen werde. Seine Antwort fiel denkbar knapp aus: "Ja." Damit endet hoffentlich schon bald eine jahrelange Durststrecke für die Fans der Agentenparodien, denn die Veröffentlichung des bislang letzten Teils liegt rund 24 Jahre zurück.