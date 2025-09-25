Baldige Entscheidung: Sean Diddy Combs zurück im Gerichtssaal: Kommt es zu neuem Prozess?

In der kommenden Woche soll das Strafmaß für Sean "Diddy" Combs verkündet werden. Zuvor versucht sein Anwaltsteam das Urteil gegen den Rapper noch zu kippen.
Anfang Oktober, in der kommenden Woche, soll das Strafmaß gegen den wegen Prostitutionsdelikten in zwei Fällen für schuldig befundenen Rapper Sean "Diddy" Combs (55) verkündet werden. Zuvor scheint sein Anwaltsteam alles zu versuchen, damit der Hip-Hop-Mogul möglichst bald auf freien Fuß kommt. Nachdem bereits eine sehr niedrige Strafe gefordert wurde, hat Combs' Rechtsbeistand nun versucht, das Urteil noch komplett zu kippen.