Katy Perry und Orlando Bloom verlobten sich im Februar 2019 - bald sollen auch die Hochzeitsglocken läuten

Viele Stars haben 2019 den nächsten Schritt gewagt und die Frage aller Fragen gestellt. Diese Promi-Pärchen sind seit diesem Jahr verlobt.

Dieses Jahr lag Liebe in der Luft: 2019 haben sich viele Promis getraut und die Frage aller Fragen gestellt. Nicht nur Schauspieler Orlando Bloom (42) machte seiner geliebten Katy Perry (35) einen Antrag. Diese Stars haben sich verlobt und wagen den Schritt vor den Traualtar.

Emma Stone und Dave McCary

Oscar-Preisträgerin Emma Stone (31, "La La Land") hatte im Dezember eine freudige Nachricht zu verkünden: Die Schauspielerin hat sich mit ihrem Freund Dave McCary (34) verlobt. Der US-Komiker teilte auf Instagram ein Foto, auf dem Stone ihren Verlobungsring in die Kamera hält. Beide strahlen glücklich in die Kamera. Seit 2017 sollen die beiden laut "People" ein Paar sein - ihre Beziehung führten sie bisher abseits des Rampenlichts.

Jennifer Lopez und Alex Rodriguez

Jennifer Lopez (50, "Manhattan Queen") und der ehemalige Baseballspieler Alex Rodriguez (44) sind seit März 2019 verlobt. Via Instagram verkündete das Paar ihr Glück und postete ein Foto, auf dem der gigantische Verlobungsring von J.Lo zu sehen ist. Der Antrag wurde nicht irgendwo gestellt, sondern im Urlaub auf den Bahamas. Wann die Hochzeit stattfinden wird, ist allerdings noch nicht bekannt. Erst Ende September holten die beiden ihre Verlobungsfeier nach.

Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi

In der britischen Königsfamilie läuten bald wieder die Hochzeitsglocken. Prinzessin Beatrice (31) und Edoardo Mapelli Mozzi (36) haben ihre Verlobung 2019 bekanntgegeben. Nach elf Monaten Beziehung wagte das Paar den nächsten Schritt. "Wir freuen uns beide so sehr, dieses Abenteuer des Lebens gemeinsam zu beginnen und können es kaum erwarten, tatsächlich verheiratet zu sein", erklärten sie in einem Statement auf der offiziellen Seite des Buckingham-Palasts. Den Antrag machte der Unternehmer ganz romantisch im Italien-Urlaub. Die Hochzeit ist für 2020 angesetzt.

Katy Perry und Orlando Bloom

Am Valentinstag feierten Sängerin Katy Perry ("Dark Horse") und Orlando Bloom ("Carnival Row") ihre Verlobung. Auf Instagram präsentierte die Sängerin ihren blütenförmigen Verlobungsring. Angeblich soll es eine kleine und intime Hochzeitsfeier werden. Wann und wo das Ganze stattfindet, ist allerdings nicht bekannt. Katy Perry und Orlando Bloom sind seit 2016 ein Paar und für beide handelt es sich um die zweite Ehe. Während Perry von 2010 bis 2012 mit dem britischen Schauspieler Russell Brand (44) verheiratet war, führte Bloom mit dem australischen Model Miranda Kerr (36) von 2010 bis 2013 eine Ehe.

Jennifer Lawrence und Cooke Maroney

Ebenfalls im Februar verlobte sich Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence (29, "Serena") mit dem Kunsthändler Cooke Maroney (35). In einem Interview mit "Entertainment Tonight" bezeichnete die Schauspielerin ihren Partner als "den tollsten Menschen, den ich jemals getroffen habe." Das Traumpaar hat sich mittlerweile in Rhode Island das Jawort gegeben. Unter den rund 150 Gästen waren Top-Stars wie Sängerin Adele (31) und Schauspielerin Emma Stone (31).

Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger

Schauspieler Chris Pratt (40, "Guardians of the Galaxy") hatte es besonders eilig: Im Sommer 2018 wurden er und Katherine Schwarzenegger (30) ein Paar. Im Januar 2019 machte Pratt Nägel mit Köpfen und ging vor der US-Autorin auf die Knie - und sie hat "Ja" gesagt. Doch damit nicht genug: Schon im Juni trat das Paar vor den Traualtar. Für Chris Pratt handelt es sich um die zweite Ehe. Von 2009 bis 2018 war er mit Schauspielkollegin Anna Faris (43) verheiratet. Aus der Ehe stammt sein Sohn Jack (7).

James Middleton und Alizee Thevenet

James Middleton (32), Herzogin Kates (37) Bruder, feierte im Oktober Verlobung mit dem französischen Model Alizee Thevenet. Auf Instagram verkündete er die frohe Botschaft: "Sie hat OUI gesagt." Auf dem Foto lächeln sie vor einer Bergkulisse und an ihrem Ringfinger glitzert ein silberner Ring mit einem blauen Stein. Erst im Mai machte der Unternehmer die Beziehung zu seiner Freundin mit einem Pärchenfoto, ebenfalls auf Instagram, öffentlich. Wann genau James Middleton seine Alizee heiraten wird, ist noch nicht bekannt.

Sylvie Meis und Niclas Castello

Moderatorin Sylvie Meis (41) wagt es erneut und hat sich mit ihrem Freund Niclas Castello (41) verlobt. Nach nur wenigen Monaten Beziehung machte der Künstler der blonden Schönheit einen Antrag. Die beiden sollen sich Anfang Juni auf der Hochzeit von Model Barbara Meier (33) kennengelernt haben. Für Sylvie Meis ist es die zweite Ehe. Sie war zwischen 2005 und 2013 die Ehefrau des niederländischen Fußballspielers Rafael van der Vaart (36).

Dennis Quaid und Laura Savoie

Dennis Quaid (65, "The Day After Tomorrow") wird zum vierten Mal vor den Traualtar treten. Der Schauspieler machte seiner Liebsten Laura Savoie (24) einen Heiratsantrag. "Es passierte am nördlichsten Punkt von Oahu, in der Turtle Bay", erklärte Quaid in einem Interview. Geplant sei es allerdings nicht gewesen. Der Schauspieler hat bereits drei Ehen hinter sich: Von 1978 bis 1983 war er mit Schauspielkollegin P. J. Soles (69) verheiratet. Seine zweite Ehe, von 1991 bis 2001, war mit Meg Ryan (58). Ehefrau Nummer drei, Kimberly Buffington (48), heiratete Quaid im Jahr 2004, die Trennung erfolgte 2012 und die Scheidung 2018.

Oliver Pocher und Amira Aly

Bei Oliver Pocher (41) und Amira Aly (27) ging alles ganz schnell. Im November 2018 absolvierte der Komiker den ersten offiziellen Pärchenauftritt mit seiner neuen Liebe. Im Mai 2019 verkündete das Paar Alys Schwangerschaft, im September gaben sie ihre Verlobung bekannt und im Oktober fand die Hochzeit auf den Malediven statt. Im November wurde ihr Glück schließlich perfekt: Sie sind Eltern eines kleinen Jungen geworden. Für Oliver Pocher ist es das vierte Kind. Die anderen Kinder stammen aus seiner früheren Beziehung mit Alessandra Meyer-Wölden (36).