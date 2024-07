Bald kommt ihr drittes Kind: Angelina Pannek verabschiedet sich in die Babypause

Angelina Pannek verabschiedet sich kurz vor der Geburt ihres dritten Kindes in die Babypause. "Ich freue mich darauf, diese wundervolle Zeit in vollen Zügen mit meiner Familie zu genießen", erklärt die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin auf Instagram.

Angelina Pannek (32) hat sich am Sonntag (14. Juli) auf Instagram in ihre Babypause verabschiedet. "Wenn ich mich dann wieder ready fühle, komme ich wieder online", verspricht die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Sebastian Pannek (37) erwartet sie derzeit ihr drittes Kind.

Vorfreude auf gemeinsame Zeit

Zu ihrem Post veröffentlichte die 32-Jährige ein Foto, das sie mit nacktem Oberkörper und stolzen Babybauch zeigt. Ihre Brüste verdeckt ein Blumenstrauß. "Ich freue mich darauf, diese wundervolle Zeit in vollen Zügen mit meiner Familie zu genießen", schreibt Pannek weiter. Ihre Follower freuen sich mit ihr. "Du machst es richtig. Alles Liebe für euch" und "Viel Kraft für die Geburt und nimm dir so viel Zeit, wie du brauchst", heißt es in den Kommentaren.

Für Angelina und Sebastian Pannek wird es das dritte gemeinsame Kind und der zweite Sohn. "Liebe liegt in der Luft und in unserem dritten Wunder", machte das Paar die Schwangerschaft im Februar publik. Der erste Junge kam im Sommer 2020 zur Welt, im Herbst 2022 folgte dann die gemeinsame Tochter. Das Paar ist seit 2020 verheiratet.

Happy End im "Bachelor"-Universum

Beide wurden als Kandidaten im "Bachelor"-Universum bekannt. Sebastian Pannek suchte als "Bachelor" 2017 nach der großen Liebe und war danach anderthalb Jahre mit Gewinnerin Clea-Lacy Juhn (33) zusammen. Angelina Pannek belegte 2014 bei "Bachelor" Christian Tews (43) den zweiten Platz.