Bald kein Geheimtipp mehr?: Einmalige Szenerie – Jedermann-Lauf zwischen Riesenbaggern und Muldenkippern

„Der Stein wird nicht weicher, aber du wirst härter“: Beim 3. Rocks and Run haben sich mehr als 300 Trailrunner im Steinbruch Rielingshausen (Kreis Ludwigsburg) ausgepowert. Mit Video.

„Der Stein wird nicht weicher, aber du wirst härter.“ Passender hätten die beiden Kommentatoren die Läufer beim dritten „Rocks and Run“ im Steinbruch in Rielingshausen über Lautsprecher nicht motivieren können. Zwei Stunden lang, Runde um Runde, kämpften sich die Teilnehmer über Schotter, Gestein und Erde. Hindurch zwischen Förderbändern, riesigen Muldenkippern und Baggern. Eine Szenerie, die im Laufsport ihresgleichen sucht.

Und die sich vom Geheimtipp immer mehr zum Anziehungspunkt entwickelt: 145 Männer und 53 Frauen gingen am Samstag auf die rund zweieinhalb Kilometer lange Strecke – die Starterzahl von 198 ist beinahe doppelt so hoch wie im vergangenen Jahr (114). Der Modus ist denkbar einfach: Wer in den zwei Stunden die meisten vollständigen Runden rennt, der gewinnt.

Wobei der Modus einfach sein mag – die Strecke hingegen ist alles andere als das. 134 Höhenmeter sind pro Runde zu absolvieren. Es geht vom Eingangsportal des Steinbruchs über mehrere Rampen bis ganz nach oben und natürlich auch wieder hinunter. Um das zu verdeutlichen: Die schnellsten Männer rannten elf Runden, das macht 1474 Höhenmeter. Zum Vergleich: Der Feldberg als höchster Berg Baden-Württembergs ist 1494 Meter hoch.

Vor allem ein Anstieg im hinteren Teil des Steinbruchs sorgte für Schweißperlen auf der Stirn – eine Passage, die in den beiden Vorjahren noch nicht zur Trailstrecke gehört hatte und der Grund dafür sein dürfte, warum der Sieger vor einem Jahr noch zwei Runden mehr absolviert hatte. Auch das ist eine Besonderheit dieses Events: „Die Strecke verändert sich mit dem Steinbruch“, sagt Matthias Klöpfer.

Er ist in vierter Generation Geschäftsführer der Steinbruch-Betreiberfirma Klöpfer und selbst begeisterter Läufer. So kam er vor wenigen Jahre auf die Idee für dieses Event – und der örtliche Verein HSG Marbach-Rielingshausen war bald mit im Boot, fungiert als Veranstalter. Ebenfalls erwähnenswert: Der Siegerpokal jeweils für den schnellsten Mann und die schnellste Frau ist ein Unikat mit einem Muschelkalk-Stein aus dem Steinbruch. Kreiert von Bildhauer Dieter Kränzlein. Und der Erlös des Laufs kommt einem gemeinnützigen Zweck zugute, diesmal für die Errichtung eines Werkraums im evangelischen Kindergarten.

Beide Sieger verteidigen ihre Titel

Auf der Strecke ging es diesmal nicht nur wegen des Wetters heiß her: Hatte der Sieger im Vorjahr bald festgestanden, gab es diesmal einen packenden Zweikampf. Rafael Majer von „Die Praxis Ludwigsburg“ lief zwar von Beginn an davon, Stephan Schwarz von der SVGG Hirschlanden-Schöckingen holte am Ende aber noch mächtig auf. Nur elf Sekunden betrug am Ende sein Rückstand.

„Ich habe auf der Strecke mitbekommen, dass er aufholt, deshalb habe ich noch mal Gas gegeben“, sagt der 30-jährige Majer aus Asperg, der damit die Titelverteidigung ins Ziel rettete. „Die letzten Jahre waren im Vergleich zu diesem Jahr aber deutlich entspannter bei der Strecke“, sagt er lachend. Für ihn als Läufer sei dieses Event das Highlight im Jahr, wegen der Umgebung im Steinbruchs und des Pokals, schwärmt er. Sonst rennt er meist auf Asphalt, entwickelt sich aber immer mehr zum Trailläufer.

Eine Trailläuferin durch und durch und zudem Straßenläuferin ist Lina Kabsch, ebenfalls Titelverteidigerin und ebenfalls vom Team „Die Praxis Ludwigsburg“. Die 35-jährige Ludwigsburgerin kam auf zehn Runden – und damit eine mehr als die beiden stärkten Verfolgerinnen. „Das ist schon besonders hier, mit diesem Ambiente gibt es das sonst nicht“, ist auch sie begeistert. Da sie sonst immer wieder auf Trails im Allgäu und in den Alpen unterwegs ist, waren die Höhenmeter für sie nicht ungewohnt. „Die steile Wand am Ende hatte es aber in sich.“

Buntes Rahmenprogramm für Kinder

Entspannter ging es beim Kids-Lauf über 500 Meter und beim Youngsters-Lauf, bei dem eine Runde zu absolvieren ist, zu. Hier gewannen Lennard Krüger und Hanna Müller. Mehr als 100 Kinder und 61 Youngsters wagten die Teilnahme – und durften sich dann auf Hüpfburg, auf Sandhügeln oder auch beim Eiswagen erholen. Zum Rahmenprogramm zählte zudem eine Einlage der Trialfahrer des MSC Marbach, die im Steinbruch ihr Trainingsgelände haben und ihr Können auf zwei Rädern zeigten. Und für die Zuschauer des Laufs gab es eine Steinbruch-Lounge mit Liegestühlen unterm Sonnenschirm, mit Blick über die Weite des Areals.