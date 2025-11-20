Bald in Shrinking zu sehen: Michael J. Fox mit Lobeshymne auf Harrison Ford

Michael J. Fox schwärmt von seinem Schauspiel-Kollegen Harrison Ford. Er bezeichnete den "Indiana Jones"-Star als besonders fürsorglich. "Er wollte, dass ich eine tolle Erfahrung mache", fügte Fox hinzu. Der an Parkinson erkrankte Schauspieler übernimmt in "Shrinking" eine Gastrolle neben Ford.

Michael J. Fox (64) lobt seinen Schauspiel-Kollegen Harrison Ford (83). Ford sei "so brillant und es bereitet mir so viel Spaß, mit ihm zu arbeiten", erzählte der 64-Jährige dem "People"-Magazin. Fox fügte hinzu, dass der "Indiana Jones"-Star ihm gegenüber sehr fürsorglich war. "Er wollte, dass ich eine tolle Erfahrung mache", betonte der an Parkinson erkrankte Schauspieler.

Ford ist seit Jahren in der AppleTV-Serie "Shrinking" zu sehen. Die Dramedy erzählt die Geschichte des Therapeuten Jimmy (Jason Segel, 45), der beginnt, die Regeln zu brechen, um seinen Klienten genau das zu sagen, was er denkt. Ford spielt den Therapeuten Dr. Phil Rhodes, der - wie Fox im echten Leben - an Parkinson erkrankt ist. Im Mai wurde bekannt, dass Fox eine Gastrolle in der preisgekrönten Show übernehmen wird.

Neuland für Fox

Im Oktober verriet Fox gegenüber dem "People"-Magazin, dass er in "Shrinking" einen Charakter verkörpern werde, der mit Parkinson diagnostiziert wurde. "Es war das erste Mal, dass ich am Set erscheinen konnte, ohne mir Gedanken darüber machen zu müssen, ob ich zu müde bin, husten muss oder ähnliches", sagte er.

In einem Interview mit "Variety" bezeichnete Ford seinen Schauspiel-Kollegen Fox als "sehr klugen, äußerst mutigen, großzügigen und leidenschaftlichen Menschen, der uns allen ein Vorbild ist, unabhängig davon, ob wir an Parkinson leiden oder nicht". Die dritte Staffel von "Shrinking" erscheint am 28. Januar 2026.