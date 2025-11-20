Bald in Shrinking zu sehen: Michael J. Fox mit Lobeshymne auf Harrison Ford

Michael J. Fox schwärmt von seinem Schauspiel-Kollegen Harrison Ford. Er bezeichnete den "Indiana Jones"-Star als besonders fürsorglich. "Er wollte, dass ich eine tolle Erfahrung mache", fügte Fox hinzu. Der an Parkinson erkrankte Schauspieler übernimmt in "Shrinking" eine Gastrolle neben Ford.
Michael J. Fox (64) lobt seinen Schauspiel-Kollegen Harrison Ford (83). Ford sei "so brillant und es bereitet mir so viel Spaß, mit ihm zu arbeiten", erzählte der 64-Jährige dem "People"-Magazin. Fox fügte hinzu, dass der "Indiana Jones"-Star ihm gegenüber sehr fürsorglich war. "Er wollte, dass ich eine tolle Erfahrung mache", betonte der an Parkinson erkrankte Schauspieler.