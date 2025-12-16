Bald geht IBES wieder los: So tickt der ideale Dschungelcamper

Ab dem 23. Januar geht das Dschungelcamp in die 19. Runde. Sonja Zietlow und Jan Köppen sind voller Vorfreude und verraten, welche Eigenschaften einen Star zum perfekten Teilnehmer machen.
Am 23. Januar 2026 ist es wieder soweit: Zwölf Prominente ziehen ins australische Dschungelcamp ein. Wer in der 19. Staffel dabei sein wird, ist noch nicht bekannt - die Moderatoren Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) wissen aber ganz genau, welche Eigenschaften einen Kandidaten für sie zum idealen Camper machen.