Bald geht IBES wieder los: So tickt der ideale Dschungelcamper

Ab dem 23. Januar geht das Dschungelcamp in die 19. Runde. Sonja Zietlow und Jan Köppen sind voller Vorfreude und verraten, welche Eigenschaften einen Star zum perfekten Teilnehmer machen.

Am 23. Januar 2026 ist es wieder soweit: Zwölf Prominente ziehen ins australische Dschungelcamp ein. Wer in der 19. Staffel dabei sein wird, ist noch nicht bekannt - die Moderatoren Sonja Zietlow (57) und Jan Köppen (42) wissen aber ganz genau, welche Eigenschaften einen Kandidaten für sie zum idealen Camper machen.

Für Zietlow steht fest, wer ihr persönliches Paradebeispiel ist: Lilly Becker (49). "Sie war offen, ehrlich, kämpferisch, hat gelacht, ist an Grenzen gegangen, ist auch mal zusammengebrochen und hat abgebrochen", schwärmt die Moderatorin im RTL-Interview von der amtierenden Dschungelkönigin. Besonders wichtig ist ihr, dass Kandidaten "extrovertiert" sind und "eine Geschichte zu erzählen" haben.

Lebensgeschichte statt Reality-Karriere

Jan Köppen stimmt seiner Kollegin zu: "Extrovertiert, aber nicht unangenehm. Authentisch ist der Schlüssel." Beide Moderatoren sind sich einig, dass Kandidaten mit echter Lebenserfahrung fesselnder sind als Reality-Dauerbrenner. "Menschen, die etwas erlebt haben, sind spannender als solche, die nur aus einem anderen Format kommen", erklärt Zietlow. Köppen ergänzt: "Wenn ein 23-Jähriger Lebensweisheiten erzählt, nimmt man das nicht immer unbedingt ernst."

Für überraschende Entwicklungen im Camp sind die beiden aber natürlich auch immer offen. Zietlow erinnert sich an Menderes (41) oder Ross Antony (51): "Er wollte am Anfang abbrechen, weinte viel, wurde aber immer stärker und am Ende Dschungelkönig." Köppen denkt an Sam Dylan (40), der zunächst gekünstelt gewirkt habe. "In der Mitte der Staffel hatte er einen echten Moment, als er im Höhennetz hing. Plötzlich war da der Mensch hinter der Showfigur."

Eingespieltes Team

Sonja Zietlow reist seit der Premiere vor 20 Jahren für "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" nach Australien, Jan Köppen geht 2026 in sein viertes Jahr. Das Moderationsduo hat über die Jahre eine enge Arbeitsbeziehung entwickelt. "Jan ist pünktlich, ausgeschlafen, konzentriert, freundlich, höflich und professionell. Er denkt mit und freut sich ehrlich, in Australien zu sein", schwärmt Zietlow von ihrem Kollegen. Köppen gibt die Komplimente zurück: Sie sei "nah dran, nimmt jeden Camper ernst, hat mich herzlich aufgenommen und versorgt mich immer mit Süßigkeiten".

Die Vorfreude auf Staffel 19 ist demnach bei beiden groß. Nervosität kennen die erfahrenen TV-Profis nicht mehr. Köppen bezeichnet sich und Zietlow scherzhaft als "zwei abgebrühte Medienschweine". Sie liebe die Zeit in Australien, betont Zietlow: "Ich will wissen, was im Camp abgeht, wie die Menschen ticken". Es mache großen Spaß, so nah an den Kandidatinnen und Kandidaten dran zu sein und helfe dabei, sie fair einordnen zu können.