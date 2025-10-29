Bald geht es los: Starttermin für Scrubs-Reboot steht endlich fest

Gute Nachricht für alle Fans der Kult-Serie: Der Starttermin für das Revival von "Scrubs" steht fest. In knapp vier Monaten ist es so weit - wenn auch erstmal nur in den USA. Es gibt aber auch eine schlechte Nachricht.

Im Dezember 2024 ging erstmals die Meldung herum, dass "Scrubs - Die Anfänger" ein Reboot bekommt. Nun steht das Startdatum des Comebacks der Kultserie fest. Zumindest der Termin in den USA. Am 25. Februar 2026 geht es bei ABC los, also an einem Mittwoch. Dies enthüllte der US-Sender laut Medienberichten im Rahmen der Vorstellung seines Programmkalenders für das neue Jahr. Zum Start laufen gleich zwei Folgen direkt hintereinander.

Wann und wo das "Scrubs"-Revival in Deutschland starten wird, ist noch nicht bekannt. Fest steht aber, dass die neuen Folgen in den USA nach ihrer TV-Premiere im Streaming bei Hulu laufen. Inhalte von Hulu sind hierzulande in der Regel bei Disney+ verfügbar.

Kreative Differenzen: "Scrubs"-Showrunner schmeißt hin

Neben der guten Nachricht des baldigen Starts gibt es auch eine schlechte Nachricht für "Scrubs"-Fans. Wie unter anderem das Branchenmagazin "Variety" berichtet, hat einer der beiden Verantwortlichen des Reboots hingeworfen. Tim Hobert hat das Projekt mitten in der Produktion verlassen, die bereits seit ein paar Wochen läuft. Als Grund für seinen Abschied werden "kreative Differenzen" genannt.

Hoberts Co-Showrunnerin Aseem Batra bleibt nun als alleinige Macherin übrig. "Scrubs"-Schöpfer Bill Lawrence ist hinter den Kulissen ebenfalls dabei, allerdings nur als ausführender Produzent. Tim Hobert war von 2002 bis 2006 an der Mutterserie beteiligt. Aseem Batra übernahm 2007. Die von ihr verantworteten Folgen gelten unter Fans als weniger gelungen als die früheren Episoden unter Beteiligung von Hobert.

"Scrubs"-Reboot: Mix aus alten und neuen Darstellern

In der Neuauflage von "Scrubs" sind viele Darsteller der Mutterserie dabei, die von 2001 bis 2010 lief. Hauptdarsteller Zach Braff (50) ist genauso an Bord wie seine Co-Stars Donald Faison (51) und Sarah Chalke (48).

Mit John C. McGinley (66) hat ein weiterer Fanliebling zugesagt. Er spielte im Original den knallharten Oberarzt Dr. Cox. Noch nicht sicher ist, ob mit Neil Flynn (64) der Darsteller einer weiteren Kultfigur zurückkehrt. Er verkörperte in "Scrubs" den mysteriösen Hausmeister des Sacred Heart Hospitals.

Neben den bekannten Gesichtern sind auch viele neue Schauspieler dabei, die diesmal die "Anfänger" im Krankenhaus geben. Bekannte Namen sind allerdings nicht darunter.