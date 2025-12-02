Update zu Taylor Swifts Rekordkonzertfilm "Eras Tour" : Der erste offizielle Trailer zu "Eras Tour: The Final Show" ist da. Das ist anders im Vergleich zu dem erfolgreichen Vorgänger.
Taylor Swift (35) bringt ihre Fans erneut zum Ausflippen. Disney+ hat den ersten Trailer zu ihrem neuen Konzertfilm "Eras Tour: The Final Show" veröffentlicht. Er wird bei dem Streamingdienst am 12. Dezember 2025 an den Start gehen. Der Clip zeigt zu den Klängen von "Long Live" (2010) Impression des letzten Konzerts ihrer "Eras Tour".