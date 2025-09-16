Bald beginnt das Oktoberfest!: Fünf Dirndl-Trends, die wir 2025 auf der Wiesn sehen werden

Neue Blusen-Variationen, Dirndl mit Ärmeln, Rottöne und Zweiteiler: So sieht die Trachtenmode 2025 aus. Wir verraten, welche fünf Trends das Oktoberfest dieses Jahr bestimmen werden und welche Accessoires angesagt sind.
Vom 20. September bis zum 5. Oktober 2025 heißt es wieder "O'zapft is". Millionen Besucherinnen und Besucher reisen dann wieder zur Münchner Theresienwiese. Doch zum perfekten Wiesn-Erlebnis gehört nicht nur die volle und frische Maß Bier, sondern vor allem das passende Outfit. Das Dirndl ist längst mehr als Tradition, es hat sich während der Wiesn-Zeit zum Fashion-Statement entwickelt, auf das man bei einem Oktoberfestbesuch nicht verzichten sollte.