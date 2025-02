Bald auch auf der Apple Vision Pro: Apple Intelligence kommt im April auf Deutsch

Apple macht sein KI-System Intelligence ab April in weiteren Sprachen verfügbar. Neben Deutsch kommen unter anderem auch Französisch, Italienisch und Spanisch hinzu. Entwickler können die neuen Versionen bereits testen.

Apple öffnet sein KI-System Intelligence für weitere Sprachen und Regionen. Wie der Technologiekonzern mitteilte, wird das intelligente System ab April unter anderem auch auf Deutsch verfügbar sein. Neben der deutschen Sprachversion kommen auch Chinesisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Portugiesisch und Spanisch hinzu. Zudem wird lokalisiertes Englisch für Singapur und Indien angeboten.

Verfügbar mit iOS 18.4

Die neuen Sprachversionen werden mit der Veröffentlichung von iOS 18.4, iPadOS 18.4 und macOS Sequoia 15.4 ausgerollt. Der offizielle Start ist für April geplant. Entwickler können die neuen Versionen jedoch bereits ab sofort testen. Damit bekommen auch Nutzer in der EU erstmals Zugriff auf die KI-Features von Apple Intelligence.

Das System soll hilfreiche und relevante Informationen liefern und ist laut Apple darauf ausgelegt, die Privatsphäre der Nutzer zu schützen. Viele der KI-Modelle laufen direkt auf dem Gerät. Für komplexere Anfragen, die den Zugriff auf größere Modelle erfordern, kommt "Private Cloud Compute" zum Einsatz. Dies soll den Datenschutz und die Sicherheit vom iPhone auch in die Cloud bringen.

Neue Features in Planung

In den kommenden Monaten will Apple Intelligence um weitere Features ergänzen. Unter anderem soll der Sprachassistent Siri neue Möglichkeiten erhalten. Auch die kürzlich gestartete Apple Vision Pro soll das KI-System unterstützen - zunächst allerdings nur in US-amerikanischem Englisch. Die VR-Brille soll Nutzern damit neue Wege der Kommunikation, Zusammenarbeit und des Ausdrucks ermöglichen.

Mit der Ausweitung auf weitere Sprachen macht Apple einen wichtigen Schritt, um sein KI-System einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Der Tech-Konzern reagiert damit auch auf die wachsende Konkurrenz durch andere KI-Anbieter wie OpenAI oder Google, die ihre Dienste bereits in vielen Sprachen anbieten.