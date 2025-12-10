Bakterienbefall: Lidl ruft Thunfisch-Carpaccio zurück

Wer bei Lidl kürzlich bestimmten Thunfisch gekauft hat, muss achtgeben: In einem Carpaccio könnten Bakterien sein. Was Kunden tun sollten.
Der italienische Hersteller Sicily Food ruft das „Sansibar Deluxe Thunfisch Carpaccio, 100g“ zurück. Das Produkt wurde bei Lidl-Filialen in den Bundesländern Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen verkauft. Betroffen sind Packungen mit den Verbrauchsdaten 27.12.2025, 28.12.2025 und 29.12.2025.