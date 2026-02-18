Bahnverkehr rund um Stuttgart: Verspätungen und Ausfälle auf mehreren S-Bahn-Linien in der Region

Am Dienstagmorgen herrscht in der Region Stuttgart S-Bahnchaos. Aufgrund zweier Signalstörungen und einer Weichenstörung kommt es zu Verspätungen auf mehreren Linien.
In der Region Stuttgart müssen Bahnfahrende am Mittwochmorgen mit Einschränkungen rechnen. Wie die S-Bahn Stuttgart auf X mitteilt, kommt es derzeit zu Signalstörungen im Landkreis Ludwigsburg sowie im Rems-Murr-Kreis – und infolgedessen zu Verspätungen und möglichen Zugausfällen. Im Landkreis Esslingen fahren die Bahnen aufgrund einer Weichenstörung ebenfalls verspätet oder fallen aus.