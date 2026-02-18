Bahnverkehr rund um Stuttgart: Verspätungen und Ausfälle auf mehreren S-Bahn-Linien in der Region

Am Dienstagmorgen herrscht in der Region Stuttgart S-Bahnchaos. Aufgrund zweier Signalstörungen und einer Weichenstörung kommt es zu Verspätungen auf mehreren Linien.

In der Region Stuttgart müssen Bahnfahrende am Mittwochmorgen mit Einschränkungen rechnen. Wie die S-Bahn Stuttgart auf X mitteilt, kommt es derzeit zu Signalstörungen im Landkreis Ludwigsburg sowie im Rems-Murr-Kreis – und infolgedessen zu Verspätungen und möglichen Zugausfällen. Im Landkreis Esslingen fahren die Bahnen aufgrund einer Weichenstörung ebenfalls verspätet oder fallen aus.

Betroffen von der Signalstörung ist im Moment die Strecke zwischen Kornwestheim und Ludwigsburg. Auf den Linien S4 und S5 kommt es zu Verspätungen und möglichen Zugausfällen. Auch zwischen Endersbach und Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) besteht aktuell eine Signalstörung, es kommt auf der Linie S2 laut der S-Bahn Stuttgart zu möglichen Zugausfällen und Verspätungen.

Im Bahnhof Plochingen (Kreis Esslingen) besteht derzeit eine Weichenstörung. Auf der Linie S1 kommt es zu Verspätungen, Zugausfällen und möglichen Haltausfällen auf der Strecke zwischen Esslingen und Plockingen.

Wie viele S-Bahnen sind verspätet?

Wie viele S-Bahnen welcher Linie aktuell verspätet sind oder ausfallen, zeigt unsere Tabelle. Wir werten dafür Echtzeitdaten aus, die Tabelle aktualisiert sich automatisch alle zehn Minuten. Klicken Sie auf eine der Linien, um Details zu erfahren:

Die S-Bahn Stuttgart empfiehlt Reisenden, ihre Verbindungen online zu prüfen.