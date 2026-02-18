Bahnverkehr rund um Stuttgart: Signalstörung im Kreis Ludwigsburg behoben – S4 und S5 fahren wieder regulär

Am Mittwoch ist es in der Region Stuttgart zu S-Bahn-Chaos gekommen. Aufgrund zweier Signalstörungen und einer Weichenstörung kam es zu Verspätungen auf mehreren Linien.
Update von 13.15 Uhr: Nun können auch Fahrgäste aus dem Kreis Ludwigsburg aufatmen. Wie die S-Bahn Stuttgart auf X mitteilt, ist die Signalstörung auf der Strecke zwischen Kornwestheim und Ludwigsburg behoben. Es könne jedoch noch vorübergehend zu „einzelnen Fahrplanabweichungen“ bei den Linien S4 und S5 kommen. Fahrgäste werden daher gebeten, ihre Verbindung online zu prüfen.