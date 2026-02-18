Bahnverkehr rund um Stuttgart: Defekte Weiche in Plochingen sorgt für Ausfälle und Verspätungen

Am Mittwoch ist es in der Region Stuttgart zu S-Bahn-Chaos gekommen. Aufgrund zweier Signalstörungen und einer Weichenstörung kam es zu Verspätungen auf mehreren Linien.
Update von 11.05 Uhr: Die Reparaturarbeiten an der defekten Weiche am Bahnhof Plochingen dauern an. Das teilt die S-Bahn Stuttgart soeben auf X mit. Infolge der Störung fahre die S1 zwischen Esslingen und Kirchheim nur im 30-Minuten-Takt. Zudem fahre die S1 von Plochingen nach Esslingen von anderen Abfahrtsgleisen. Die Gegenrichtung halte demnach regulär.