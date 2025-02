Bahnverkehr in Stuttgart: Zahlreiche Schließfächer am Bahnhof gesperrt

Zahlreiche Schließfächer am Bahnhof gesperrt

Bahnverkehr in Stuttgart

1 Hier geht wenig: gesperrte Schließfächer am Stuttgarter Hauptbahnhof. Foto: Milankovic

Gut 80 Schließfächer am Stuttgarter Hauptbahnhof sind derzeit nicht in Betrieb. Ehemalige Nutzer haben die Schlüssel nicht zurückgegeben , der Ersatz dafür lässt auf sich warten.











Link kopiert



Den Reisenden, die den Stuttgarter Hauptbahnhof nutzen, wird einiges abverlangt. Lang sind die Wege aus der Stadt zu den Gleisen. Der Bahnsteighalle selbst merkt man an, dass sie für die Bahn ein Auslaufmodell ist. Von Ende 2026 an könnten im neuen Stuttgart-21-Bahnhof im Untergeschoss die Züge halten – so sich der derzeit geltende Zeitplan der Deutschen Bahn als belastbar erweist.