S-Bahn wegen Fehler am Gleis gestört

Foto: Imago/Arnulf Hettrich

Am Dienstagnachmittag ist es zu zum Teil erheblichen Behinderungen im S-Bahnverkehr gekommen. Weil es Probleme mit den Gleisen gab, musste der Nahverkehr dem Fernverkehr den Vortritt lassen.









Verspätungen von bis zu knapp einer halben Stunde haben Fahrgäste der Stuttgarter S-Bahnen am Dienstagnachmittag hinnehmen müssen. Einige Züge der Linien S 4 und S 5 erreichten die Innenstadt gar nicht mehr. Sie endeten und starteten erst in Feuerbach. Der Grund dafür war ein Problem an den Gleisen der Fern- und Regionalzüge. Das nach Norden führende Gleis konnte nicht benutzt werden. Deswegen wurde der Fern- und Regionalverkehr über das S-Bahngleis umgeleitet. Das wiederum brachte den S-Bahnfahrplan gehörig durcheinander. Wie lange der Zustand anhält, konnte ein Bahnsprecher nicht sagen.

Regionalverband diskutiert schlechte Situation im S-Bahnverkehr

Bereits am Dienstagmorgen hatte ein Ausfall des Stellwerks in Ludwigsburg den S-Bahnverkehr gestört. Die derzeitige Malaise wird am Mittwoch im Verkehrsausschuss des Regionalverbands, der den S-Bahnverkehr bestellt, diskutiert.