Bahnverkehr in Stuttgart: Ohne Umstieg mit dem ICE von Stuttgart nach Wien

Baustellen bremsen Bahnreisende – doch ausgerechnet Stuttgart profitiert: Eine neue ICE-Direktverbindung nach Wien entsteht. Warum sie kommt und aber auch bald wieder verschwindet.
Wer auf die Eisenbahn in Deutschland angewiesen ist und mit ihr reisen möchte, erlebt schon länger am eigenen Leib, zu welchen Verhältnissen ein über die Jahre vernachlässigtes Netz führt – und dass das Beheben der Misere mittels massiver und milliardenschwerer Bautätigkeit die Zuverlässigkeit des Systems Bahn noch weiter in die Knie gehen lässt.