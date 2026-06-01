Mit dem Zug führt der kürzeste Weg von Stuttgart nach Berlin über Nürnberg. Die Strecke ist in der Region aber teils eingleisig. Das Land will einen Ausbau, der Bund ist zurückhaltend.
Nur vier Stunden und 44 Minuten benötigt der morgendliche ICE 1162 für die Fahrt von Stuttgart nach Berlin. Der im Dezember 2025 eingeführte Sprinter via Nürnberg ist damit rund eine Stunde schneller als die ICEs zwischen der Landes- und der Bundeshauptstadt, die den Weg über Frankfurt am Main nehmen. Und doch ist die Route durch Hessen der Standardweg, außer dem Sprinter nutzen sie alle ICEs zwischen Stuttgart und Berlin. Das liegt vor allem an der wenig leistungsfähigen Schieneninfrastruktur von Stuttgart Richtung Nürnberg.