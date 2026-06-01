Mit dem Zug führt der kürzeste Weg von Stuttgart nach Berlin über Nürnberg. Die Strecke ist in der Region aber teils eingleisig. Das Land will einen Ausbau, der Bund ist zurückhaltend.

Nur vier Stunden und 44 Minuten benötigt der morgendliche ICE 1162 für die Fahrt von Stuttgart nach Berlin. Der im Dezember 2025 eingeführte Sprinter via Nürnberg ist damit rund eine Stunde schneller als die ICEs zwischen der Landes- und der Bundeshauptstadt, die den Weg über Frankfurt am Main nehmen. Und doch ist die Route durch Hessen der Standardweg, außer dem Sprinter nutzen sie alle ICEs zwischen Stuttgart und Berlin. Das liegt vor allem an der wenig leistungsfähigen Schieneninfrastruktur von Stuttgart Richtung Nürnberg.

Wie die Chancen auf einen Ausbau stehen, aber auch wie sehr der morgendliche Sprinter das enge Taktgefüge der Regionalzüge östlich von Stuttgart durcheinander bringt, hat Matthias Gastel in Erfahrung gebracht. In der aktuellen Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage des Bahnpolitikers der Bundestagsgrünen erhält die Hoffnung auf einen Ausbau insbesondere des eingleisigen Abschnitts zwischen Backnang und Schwäbisch Hall einen Dämpfer.

Lediglich rund um die Bahnhöfe Waiblingen, Sulzbach/Murr und Oppenweiler wird die zulässige Geschwindigkeit erhöht und durch eine geänderte Signalisierung mehr Flexibilität geschaffen. „Die Maßnahmen schaffen Freiheitsgrade in der Fahrplankonstruktion und mildern somit die Auswirkungen eines zusätzlichen Fernverkehrszuges auf den Regionalverkehr ab“, heißt es in der Antwort der Bundesregierung.

ICE-Sprinter bremst Regionalverkehr aus

Im betroffenen Rems-Murr-Kreis war die Sorge laut geworden, der zusätzliche Sprinter könnte Nachteile für den Regionalverkehr bringen. Laut Bundesregierung werde ein Regionalexpress von Stuttgart nach Nürnberg in Schwäbisch Hall vom Sprinter überholt und müsse deswegen dort zehn Minuten stehen. Der abendliche Sprinter von Berlin nach Stuttgart wiederum würde einen Metropolexpress in Fornsbach und einen Regionalexpress in Sulzbach/Murr ausbremsen. Dadurch würden Anschlüsse in Stuttgart verpasst, kritisiert Gastel.

Auf der Strecke zählt die Bahn in der laufenden Fahrplanperiode unter der Woche täglich zwei Züge des Fernverkehrs, 75 Regionalzüge und noch 17 Züge des Güterverkehrs. Es ist also ordentlich was los auf der Strecke. Schon länger gibt es in der Region die Forderung, die Strecke durchgehend zweigleisig auszubauen. Rückendeckung gibt es vom neuen grün-schwarzen Regierungsbündnis im Land. Im Koalitionsvertrag werden verschiedene Bahnausbauprojekte benannt darunter auch der „Korridor Stuttgart-Nürnberg“.

Mehr Sprinterverbindungen ab Stuttgart im Jahr 2027?

Bei der Deutschen Bahn ist man sich der Bedeutung des neuen Sprinter-Angebots bewusst – und das nicht erst seit den erheblichen Protesten, die von Überlegungen ausgelöst wurden, die Verbindung baustellenbedingt im zweiten Halbjahr 2026 pausieren zu lassen. Zwar wird noch am Fahrplan getüftelt, der von Mitte Dezember 2026 an gelten wird. Aber es könnte sein, dass das Fernverkehrsangebot auf der Strecke Richtung Franken größer wird. „Im kommenden Fahrplanjahr sieht DB Fernverkehr aufgrund großer Baueinschränkungen auf der Achse Stuttgart–Frankfurt–Berlin eine steigende Bedeutung in attraktiven Sprinterfahrten via Nürnberg“, sagt eine Bahnsprecherin.