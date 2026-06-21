Vor 35 Jahren begann bei der Deutschen Bahn das ICE-Zeitalter. Die Stuttgarter Bahner Kerstin Hoffmann und Peter Winter gehörten zum ICE-Personal der ersten Stunde.
Einmal Frankfurt und zurück: für Peter Winter beginnt der Arbeitstag früh. Den ICE, den er von Stuttgart nach Hessen bringen soll, verlässt die Landeshauptstadt um kurz vor sechs am Morgen. Der Zugtyp, es ist ein ICE der ersten Generation, begleitet Winter schon seit mehr als drei Jahrzehnten. Als im Juni 1991 bei der Deutschen Bahn das ICE-Zeitalter anbrach, gehörte der Stuttgarter Lokführer zu den ersten, die auf dem neuen Zug Dienst taten - mit einer etwas ungewöhnlichen Aufgabe.