Bahnverkehr in der Region Stuttgart

1 Go-Ahead muss an den Wochenende den Takt auf der Strecke zwischen Stuttgart und Ulm ausdünnen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Lokführer werden immer mehr zu gesuchten Experten. Mit entsprechend harten Bandagen wird der Abwerbe-Kampf geführt. Nun muss ein Bahnunternehmen in der Region Stuttgart seinen Service für Fahrgäste reduzieren.











Dass Regionalzüge oder S-Bahnen rund um Stuttgart ausfallen oder zumindest dem Fahrplan deutlich hinterherhinken, kann mannigfaltige Gründen haben: mal streikt eine Weiche, mal ist die Oberleitung indisponiert, mal will der Zug nicht so, wie er sollte. Nun ist ein weiterer Grund dazu gekommen, warum Fahrgäste nicht wie gewünscht ans Ziel kommt – und der wirft ein Schlaglicht auf die ruppiger werdenden Zustände in der Schienenverkehrsbranche.