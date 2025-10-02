Bahnverkehr in der Region Stuttgart: S-Bahn bleibt Dauerbaustelle bis 2027

Massive Sperrungen und Zugausfälle belasten die Fahrgäste der S-Bahn Stuttgart noch jahrelang . In der Region ist nach einer Bestandsaufnahme die Rede von einer „Liste der Zumutungen“.
Die Regionalräte, die sich um den Verkehr kümmern, haben schon eine gewisse Routine entwickelt, wenn es darum geht, Tiefschläge einzustecken, die sich aus dem Zustand bei der S-Bahn Stuttgart ergeben. Die Lage ist angespannt: Baustellen, Sperrungen und Zugausfälle prägen seit Jahren den Alltag der Fahrgäste – und Besserung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil: eine Bestandsaufnahme der Region macht deutlich, dass sich die Einschränkungen bis weit ins Jahr 2027 fortsetzen werden.