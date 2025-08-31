Bahnverkehr in der Region Stuttgart: Defekte Toilette und Müll – Ärger über Zustand der Züge

Kein stilles Örtchen im Zug und ein Lokführer bittet um Unterstützung beim Kampf gegen den Dreck. Solche Fälle nehmen laut Fahrgästen zu.
“Es war eine Qual“, sagt Michael Schleehauf. Zum Schluss sei der Druck fast unerträglich geworden. Bezug nimmt der Stuttgarter dabei auf eine Fahrt mit dem Bahnunternehmen Arverio von Stuttgart nach Karlsruhe. Im Zugabteil seien beide Toiletten defekt und mit einem Kleber verschlossen gewesen. Selbst der Sprint beim Zwischenstopp in Pforzheim zum anderen Abteil verschaffte keine Erleichterung. Denn auch dort waren beide Toiletten defekt. „Die Zeit bis wir endlich in Karlsruhe erschien fast unendlich“, sagt Schleehauf.