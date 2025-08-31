Bahnverkehr in der Region Stuttgart: Defekte Toilette und Müll – Ärger über Zustand der Züge

Kein stilles Örtchen im Zug und ein Lokführer bittet um Unterstützung beim Kampf gegen den Dreck. Solche Fälle nehmen laut Fahrgästen zu.

“Es war eine Qual“, sagt Michael Schleehauf. Zum Schluss sei der Druck fast unerträglich geworden. Bezug nimmt der Stuttgarter dabei auf eine Fahrt mit dem Bahnunternehmen Arverio von Stuttgart nach Karlsruhe. Im Zugabteil seien beide Toiletten defekt und mit einem Kleber verschlossen gewesen. Selbst der Sprint beim Zwischenstopp in Pforzheim zum anderen Abteil verschaffte keine Erleichterung. Denn auch dort waren beide Toiletten defekt. „Die Zeit bis wir endlich in Karlsruhe erschien fast unendlich“, sagt Schleehauf.

Noch extremer war wohl die Situation in einem Regionalexpress auf dem Weg von Schwerin nach Berlin in der vergangenen Woche. Der Lokführer wusste sich offenbar nicht mehr anders zu helfen als aufgrund von defekten Toiletten im Zug kurzerhand unplanmäßig in Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) eine Pinkelpause einzulegen, wie die Ostdeutsche Eisenbahn (Odeg) bestätigte. Offenbar war der Druck und der Unmut der Fahrgäste so groß, dass er sich zu diesem Schritt gezwungen sah.

Bei weitem kein Einzelfall. Gerade in den vergangenen Wochen und Monaten nimmt die Kritik am Zustand der Züge aufgrund von defekten Toiletten und Müll spürbar zu – auch in Baden-Württemberg.

Kritik an fehlender Kontrolle

Den aktuellen Vorfall in Mecklenburg-Vorpommern hat Michael Schleehauf zum Anlass genommen, in einem Brief an den baden-württembergischen Verkehrsminister Winfried Hermann (Bündnis 90/Grüne) auf die Missstände hinzuweisen. „Es ist ihre Verpflichtung, die Zustände der Züge zu kontrollieren“, fordert der Stuttgarter. Schließlich ist das Land für den Nahverkehr auf der Schiene zuständig und finanziert diesen auch.

Dabei gönnt sich das Land seit 2023 mit Matthias Lieb sogar einen Qualitätsanwalt für Fahrgäste. Dieser hatte bereits im vergangenen Jahr den sogenannten „Toiletten-Gipfel“ ins Leben gerufen. Aus Sicht von Schleehauf ohne sichtbaren Erfolg.

Unsere Empfehlung für Sie Konflikte im Bahnverkehr Fahrradmitnahme in den Bahnen birgt Konfliktpotenzial Die Mitnahme von Fahrrädern in öffentlichen Verkehrsmitteln gewinnt an Bedeutung. Das birgt Konfliktpotenzial im Kampf um die Plätze. Doch was ist eigentlich erlaubt?

Der Gipfel war für den Stuttgarter drei Tage später die Rückfahrt. Große Probleme hatten dieses Mal andere Mitreisende. Denn wieder seien gleich alle vier im Zug vorhandenen Toiletten defekt gewesen. „Von dem in der Werbung versprochenen Service kann da ja wohl keine mehr Rede sein“, ärgert sich Schleehauf und spielt gezielt auf einen Arverio-Slogan an: „Bei uns stehen die Fahrgäste und ihre Bedürfnisse im Mittelpunkt“.

Ein Drittel aller Toiletten defekt

Ein weiterer Leser, der sich an unsere Redaktion gewandt hat, berichtet von einer defekten Toiletten als Dauerzustand. Der, nach eigenen Angaben seit mehr als einem Jahrzehnt rege Vielfahrer im regionalen Zugverkehr, hat seit Anfang August offenbar akribisch Buch geführt.

Das Ergebnis ist erschreckend. In nicht einmal einem Drittel aller Bahnen waren die Toiletten nutzbar. Von 31 Zügen seien lediglich in neun die Toiletten in Ordnung gewesen. In Summe mache dies 19 komplett gesperrte WC, drei weitere waren nur eingeschränkt und lediglich neun nutzbar gewesen. Damit ist für den Leser ein Tiefpunkt im Öffentlichen Personennahverkehr erreicht – und das in einem der reichsten Bundesländer.

Lokführer bitte über Lautsprecher um Unterstützung

Aber nicht nur der Zustand der Toiletten steht in der Kritik, sondern auch der zunehmende Müll. Sowohl bei Fahrgästen als offenbar auch beim Bahnpersonal selbst. Ein Lokführer bat daher sogar in einem Regionalexpress von Böblingen nach Stuttgart per Lautsprecherdurchsage um Hilfe, weil er und seine Kollegen kein Gehör ob der Zustände fänden.

„Er hat sich bei uns Fahrgästen für den stark verschmutzten Zug entschuldigt und anschließend betont, dass sich möglichst viele beschweren sollten, um Druck aufzubauen“, berichtet ein Leser unserer Redaktion. „Es waren überall massiv Essensreste über den Boden und die Sitze verteilt“.

Den Vorfall mit den defekten Toiletten im Zug nach Karlsruhe kann Daniela Birnbaum weder bestätigen noch dementieren. „Wir führen keine Statistik über die Ausfälle von Toiletten“, sagt die Arverio-Sprecherin. Mehr Beschwerden seien bei dem Bahnunternehmen zuletzt nicht angekommen.

Generell müsse man sagen, dass eine abgesperrte Toilette nicht gleich immer auch defekt sein muss. Sobald „das Frischwasser aufgebraucht oder der Brauchwassertank voll ist, wird diese automatisch gesperrt“. Hinzu kommen, dass durch den neuen elektrischen Schließmechanismus die Gefahr von Vandalismus höher sei.

Laut Bahnbetreibern keine Zunahme der Beschwerden

Grundsätzlich lege man großen Wert auf funktionierende Toiletten, schließlich sei man dazu laut Verkehrsvertrag auch verpflichtet. Daher würde alle Toiletten jede Nacht gereinigt und entleert. Aufgrund „von Baustellen und dadurch entstandenen Verspätungen ist aber nicht immer gewährleistet, die entsprechenden Ver- und Entsorgungsanlagen zu erreichen“. Und nicht immer würden diese reibungslos funktionieren.

Dem widerspricht eine Sprecherin der verantwortlichen Deutschen Bahn: „Uns sind in den vergangenen Wochen keine Störungen bekannt“. Dennoch räumt auch sie ein, dass die Toiletten in Zügen ein heikles Thema sind.

Manchmal müsse man, um den Fahrplanbetrieb aufrecht zu erhalten, aber auch abwägen, ob ein Zug in die Reinigung oder gar Werkstatt gehen könne, oder doch zwingend auf der Strecke benötigt werde.

Keine schnelle Lösung in Sicht

Einen unplanmäßigen Stopp eines Regionalexpresses für eine Pinkelpause auch in der Region Stuttgart wollen daher weder die Bahn-Sprecherin noch Birnbaum ausschließen. Denn bereits im Oktober vergangenen Jahres ereignete sich ein solcher Vorfall in einem Zug von Würzburg nach Stuttgart, als ein Arverio-Lokführer in Lauda anhielt und die Fahrgäste auf die dortige Bahnhofstoilette gehen ließ.

Der Grund damals war der Ausfall einer Ver- und Entsorgungsanlage der DB InfraGo. Diese war aufgrund von Bauarbeiten einer Kommune an den Wasserleitungen auf diesem Streckenabschnitt ausgefallen. Das aktuelle Dilemma ist aber anscheinend nicht so einfach zu erklären.